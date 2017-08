Abgetreten

Langenhagen. Eine Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 2.30 Uhr zufällig eine Gruppe mit drei Männern, die einen parkenden Nissan Micra durch Abtreten eines Außenspiegels beschädigt wird. Jugendliche zwischen 18 und 20 Jahren wurden entdeckt.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.