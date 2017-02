Abschied

Langenhagen. Am Sonntag, 5. Februar, um 10 Uhr wird Pastor Dieter Rudolph-Rodekohr im Gottesdienst in der Emmausgemeinde verabschiedet. Er hatte in den vergangenen neun Monaten die Vakanzvertretung inne. Im Anschluss wird herzlich zum Kirchkaffee eingeladen.