Abschluss des Kulturfestivals

Langenhagen (ok). Abschlusswochenende des Langenhagener Kulturfestivals: Der bunte Nachmittag am Sonnabend, 17. September, ab 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums – Einlass ab 14.30 Uhr – scheint ein Höhepunkt zu werden. Mit dabei: Bamboo Filipino Magkabalikat, Langenhagener Zellerie-Brüder und -Schwestern, Langenhagener Singkreis, Närrische Ritterschaft Rot-Gelb, Die lustigen Oldies, Shanty-Sänger Langenhagen, Klemens und die Stepphühner. Die Moderation übernimmt Renate Faust; in der Pause gibt es Kaffee und Kuchen.

Das Kulturfestival endet dann am Sonntag, 18. September, in der Elisabethkirche mit dem Konzert des Langenhagener Blasorchesters. Beginn: 17 Uhr; Einlass 16.30 Uhr.