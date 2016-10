Abschnitt ist einspurig

Langenhagen. Der Reuterdamm wird ab Montag, 17. Oktober, in Höhe der Hausnummern 68 bis 70 halbseitig gesperrt. Die Stadtentwässerung Langenhagen erneuert dort die Hausanschlüsse. Der Verkehr wird in diesem Bereich mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen an.