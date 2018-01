Abteilungsleitung gesucht

Langenhagen (ok). Die Wahl der Abteilungsleitung steht bei der Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung des SC Langenhagen im Mittelpunkt. Termin ist am Mittwoch, 24. Januar, um 18 Uhr in der Clubgaststätte an der Leibnizstraße. Ehrungen und Berichte stehen ebenso auf der Tagesordnung. Anträge bitte schriftlich bis zum 17. Januar iins Postfach der Leichtathletikabteilung in der Geschäftsstelle oder unter marenzoeller@t-online.de.