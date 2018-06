ADFC lädt zur Party ein

Zweirad-Sommerfest am 16. Juni

Langenhagen. Für Sonnabend, 16. Juni, ab 15 Uhr lädt der ADFC zum großen Zweirad-Sommerfest im Biergarten an der Emil-Berliner Straße 30 ein. Geboten wird, so die Ankündigung von Organisator Reinhard Spörer: "Geprüftes, Gemeinsames, Grooviges, Gesprächiges, Gegrilltes und gut Gekühltes!" Bands spielen live, auch unter dem Motto "Crazy Brass". Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, denn es geht im ADFC um die Sicherheit der Radfahrer im Straßenverkehr. Während der Party wird kann ein kostenfreier Fahrrad-Check genutzt werden. Kleinere Reparaturen am Rad werden kostenfrei direkt vor Ort erledigt. Und gleich nebenan können Lastenräder aus dem WiLas-Gemeinschaftsprojekt ausprobiert werden.