Advent, Advent

Kaltenweide/Krähenwinkel. Auch in diesem Jahr laden die Musikgruppen Kirchenchor, Posaunenchor und Blockflötenkreis der Matthias-Claudius-Kirche wieder zum Adventssingen in die Matthias-Claudius-Kirche ein. Am ersten Advent, Sonntag, 7. November, um 17 Uhr ist Gelegenheit zur Einkehr und Besinnung beim Hören alter und neuer Advents- und Weihnachtsmusik.