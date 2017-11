Adventsbasar

Langenhagen. Der Adventsbasar öffnet am Mittwoch, 29. November, um 14.30 Uhr im Anni-Gondro-Pflegezentrum an der Stadtparkallee 16. In vorweihnachtlicher Atmosphäre werden Handarbeiten angeboten. Es wird eine Tombola, Musik, Bratäpfel und andere Leckerein geben. Gäste sind willkommen.