Ätherische Öle

Langenhagen. Mit einer heiteren Grundstimmung lassen sich Schwierigkeiten leichter meistern. Doch wie kann ich den Blick auf das Positive richten, ohne dabei mögliche Hindernisse zu ignorieren? Unter diesem Motto bietet die VHS Langenhagen im Neuen Jahr ein passendes Seminar am Dienstag, 16. Januar, von 19.30 bis 21.45 Uhr an: Mit Gedanken, die Mut machen und Pflanzendüften, die heiter stimmen, gelingt es leichter, inmitten von Schwierigkeiten neue Möglichkeiten zu sehen. Citrusdüfte, Lorbeer und andere Öle wirken stimmungsaufhellend und antriebssteigernd, Angelikawurzel verleiht neuen Mut.

Wir lernen sinnvolle Mischungen ätherischer Öle kennen, die für mehr Leichtigkeit und Freude im Alltag sorgen. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer (051) /7307-97 04.