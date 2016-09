After Work

Kaltenweide (ok). After-Work-Shopping beim Kindersachen-Flohmarkt im Montessori-Kinderhaus am Freitag, 21. Oktober, von 18 bis 20 Uhr. Es gibt eine große Auswahl anm Kinderbekleidung, Spielzeug, Büchern, Babyartikeln und vieles mehr. Als Abendsnack wird ein kalt-/warmes Buffet und eine frischgebackene Pizza angeboten. Die Standgebühr liegt bei fünf Euro plus einen Beitrag zum kalt-warmen Buffet. Ein Drei-Meter-Tisch muss mitgebracht werden. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0163) 6 96 85 45 oder info@beringer24.de.