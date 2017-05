Airbagdiebstahl in Serie

Langenhagen. Von vier Tatorten meldet die Polizei aufgebrochene Autos, alle BMW, mit Diebstahl der sogenannten "Multifunktionslenkräder mit Airbag": Kohnes Kamp in Schulenburg, Feldstraße, Bohlwiese in Engelbostel und Kuhlmanns Kamp in Schulenburg. Der Schaden beläuft sich jeweils auf mehr als eintausend Euro, da die Seitenscheiben eingeschlagen wurden.