Airbags gestohlen

Godshorn. Airbag-Diebstahl an geparkten BMW-Fahrzeugen gab es am Dienstag an vier Tatorten: Am Kielenkamp, Hinter dem Dorfe, Lohkamp und Rährweg. Die Diebe schlugen die Seitenscheiben ein und entwendeten die Multifunktionslenkräder.