Airbags gestohlen

Langenhagen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend voriger Woche haben Täter an einem an der Virchowstraße geparkten BMW 118d die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen und das Airbag-Lenkrad gestohlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden ein BMW 5 GT in derselben Art beschädigt, der an der Brieger Straße geparkt war. Das Airbag-Lenkrad und das Navigationssystem wurden gestohlen.