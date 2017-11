Akrout verstärkt TSV KK

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Der 27-jährige Stürmer Mohamed Akrout wechselt zur Winterpause zum Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, ist ab 2018 spielberechtigt. Der Tunesier hat in seiner Heimat in der zweiten Liga gekickt. Seit sechs Wochen trainiert er bei den Krähen schon mit, sein Debüt für den neuen Verein könnte er dann beim Hallenturnier am 29. Januar geben.