Aktion mit Jobcoach

Ausstellung zu Arbeitsplätzen

Langenhagen. Um Arbeitslosen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, ist das Projekt Workart mit Unterstützung des Jobcenters entstanden. Teilnehmer recherchierten in Betrieben zur Arbeitsplatzbeschreibung und entwickelten Ansichten von Traumarbeitsplätzen, die in einer Ausstellung im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 zu sehen sind. Das auf neun Monate angelegte Projekt hat das Ziel, durch Jobcoaching, Theatertraining und Gesundheitsberatung, Menschen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.