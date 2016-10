Bianca Norberg liest aus dem Buch „Flätscher“

Langenhagen. Der Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 lädt für Freitag, 21. Oktober, zur Aktion Ohrenschmaus ein. Bianca Norberg, Koordinatorin des Familienzentrums Emma und Paul, liest aus dem Buch „Flätscher- die Sache stinkt!“. Alle interessierten Kinder und Erwachsene sind ab 15 Uhr im Quartierstreff willkommen. Die Veranstaltung endet um 16.30 Uhr.Flätscher ist das coolste Stinktier der Stadt. Zusammen mit Theo, dem Sohn von Spitzenkoch Bode aus dem Lokal „Der wilde Elch“, hat er eine Art Hinterhof- Detektivbüro gegründet. In der Geschichte fahnden sie nach einem Meisterdieb.Die Aktion Ohrenschmaus findet ein Mal im Monat statt und richtet sich an Kinder im Grundschulalter, gerne können auch Eltern dazu kommen. Die Idee ist im Leseclub entstanden, der jeden Mittwoch im Quartierstreff stattfindet. Da geht es zwar in erster Linie darum, dass die Kinder selbst lesen – diese genießen aber auch das Vorlesen von Erwachsenen sehr. Durch das Vorlesen werden Kinder neugierig auf Geschichten gemacht, es fördert die Kreativität und die Konzentration.Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.