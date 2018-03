Aktionen am Sonnabend

Zeit für Tanz, Spiel und Film

Langenhagen. Der Verein "win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" weitet sein Angebot aus und freut sich über das Engagement der Ehrenamtlichen, die in Wiesenau aktiv sind. Die Arbeitsgruppe „Freizeit und Begegnung“, die sich im September 2017 gegründet hat, organisiert Aktionen und Veranstaltungen in der Wiesenauer Nachbarschaft mit dem Ziel, interessante Angebote im Quartier auf die Beine zu stellen. Im März stehen sonnabends einige Veranstaltungen für Erwachsene auf dem Programm. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenfrei, lediglich für Getränke und kleine Snacks fällt eine Spende an. Jedermann kann teilnehmen. Treffpunkt ist immer der Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11. Am 10. März gibt es am 18.30 Uhr eine Tanzparty zu Musik "quer Beet".Einen Filmabend gibt es am 17. März um 18 Uhr.Am 24. März ab 14 Uhr lädt die Spielegruppe zum Mitmachen ein. Das Spiel „Dixit“ wird vorgestellt, bei dem nicht das Gewinnen en Spielreiz ausmacht, sondern das Erkennen und Durchschauen der Mitspieler. Ein bisschen Psychologie, Empathie, detektivischer Spürsinn oder Menschenkenntnis durch Lebenserfahrung hilft dabei. Wer mitmachen möchte, trägt sich bitte in die Liste im Quartierstreff ein.