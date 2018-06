Aktionen für Jugendliche

Ferienprogramm in der Bibliothek

Langenhagen. Zum Ferien-Programm lädt die Stadtbibliothek an der Schützenstraße Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren ein. Am Donnerstag, 28. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr werden kleine Boxen mit Grußbotschaft aus Streichholzschachteln gebastelt. Material wird zur Verfügung gestellt; kleine Figuren oder Bilder können gerne mitbegracht werden.Am Donnerstag, 5. Juli, heißt es von 15.30 bis 17 Uhr "Coole Cocktails & heiße Schnitten", denn dann wird ein leckeres Büfett selbst kreiert. Rezepte und Zutaten werden vorbereitet sein.Einen "Bücher-Kauf-Rausch" gibt es am Donnerstag, 19. Juli, von 15.30 bis 16.30, denn dann gehen alle gemeinsam in die Buchhandlung im CCL und jeder sucht ein tolles Buch für den Bestand der Bibliothek aus. Treffpunk ist in der Stadtbibliothek an der Verbuchungstheke.Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.