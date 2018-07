Aktionen im Juli

Mehr-Genertionen-Haus geöffnet

Langenhagen. Das Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d bietet auch in den Schulferien interessante Aktionen. Orientalischer Tanz ist immer freitags von 16 bis 17 Uhr; der nächste Termin ist am 6. Juli. Interessierte sind willkommen, auch ohne Vorkenntnisse. Nur ein Schal oder Tuch für die Hüften, gute Laune und Spaß am Tanzen sind mitzubringen. Ein kleiner Beitrag von zwei Euro pro Stunde wird erhoben.Am Donnerstag, 5. Juli, wird von 18 bis 20 Uhr Bingo gespielt. Jedermann ist willkommen, Fortsetzung erfolgt jeden ersten Donnerstag im Monat. Weitere Angebote im Mehr-Generationen-Haus sind auf der gleichnamigen Internetseite zu finden.