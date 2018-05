Aktionen in den Schulferien

Angebote für Kinder und Jugendliche

Langenhagen. Für die Schulferien hat die Stadtverwaltung Programm vorbereitet. Kinder und Jugendliche können Aktionen buchen, die in der Vielzahl die ganze Bandbreite möglicher Interessen bedient: Kochen, Lieder machen, Tanzen, Basteln und Gestalten, Klettern, Fußball, Reiten und vieles mehr. Nähere Einzelheiten zu den verschiedenen Angeboten mit Zeit-, Alters- und Preisangaben stehen in einer Broschüre, die in Schulen, Kindergärten, Verwaltungsstellen, im Rathaus und im Haus der Jugend ausliegen; online unter www.kiju-langenhagen.de. Telefonische Informationen gibt es unter der Rufnummer (0511) 73 07 99 50.Das Anmeldebüro im Haus der Jugend, am Langenforther Platz, ist montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Telefonische und schriftliche Anmeldungen sind nicht möglich.