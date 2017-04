Aktionstag beim Repair-Treff

Langenhagen. Der Aktionstag des Repair-Treffs ist am Sonnabend, 8. April, von 14 bis 17 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße. Spendenannahme ist weiterhin sonnabends von 11 bis 13 Uhr am Allerweg 48; weitere Informationen: Telefon 01575 179 98 38.