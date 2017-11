Aktionstag

Langenhagen (ok). Der letzte Aktionstag des Repair-Treffs in diesem Jahr geht am nächsten Sonnabend, 4. November, im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße über die Bühne. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es wieder Unterstützung beim Reparieren von Fahrrädern und Computern sowie beim Nähen.