Aktiv für den Rücken

Langenhagen (ok). Der Sportclub Langenhagen bietet jetzt einen Kursus Rücken-Aktiv an. Es kann über die Krankenkassen abgerechnet werden. Das Ziel besteht in der gezielten Verbesserung der individuellen gesundheitlichen Situation der Teilnehmer. Das Training umfasst Übungen zur Steigerung der Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft sowie der Verbesserung der Dehn- und Koordinationsfähigkeit. Angesprochen sind Erwachsene und Wiedereinsteiger. Beginn: Mittwoch, 18. Januar, von 20 bis 21.15 Uhr in der großen Halle der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße. Dauer: zehn mal 75 Minuten. Anmeldungen bitte unter (0171) 7 81 07 41 oder unter petra@sengstacke.de.