Aktiv werden

Angebote der VHS Langenhagen

Langenhagen. Bewegung und Entspannung sind Basis für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Im Programm der VHS Langenhagen finden Interessierte ein breites Angebot von Entspannungstechniken bis hin zu gesundheitssportlicher Aktivität. Wirbelsäulengymnastik hilft, die einseitigen Belastungen des Alltags und den Bewegungsmangel auszugleichen. Hier gibt es in einigen Kursen noch freie Plätze, unter anderem am Montagvormittag und -nachmittag sowie donnerstagabends.In einem neuen Kursus, dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr, steht das Faszientraining im Mittelpunkt: Faszien haben eine große Bedeutung im Hinblick auf Beweglichkeit, muskuläre Kraftübertragung und auch Körperwahrnehmung. Auch hier gibt es noch freie Plätze!Ergänzend finden Interessierte spezielle Workshops wie Feldenkrais, Rücken- und Fußgesundheit sowie ebenfalls Faszientraining.Die Kombination von bewusster Atmung und Körperarbeit in den Yoga-Kursen kräftigen den Körper, helfen Spannung abzubauen und fördern innere Ruhe und Gelassenheit.Freie Plätze gibt es unter anderemdienstags 15.45 bis 17.15 Uhr sowie im Kurs „Yoga für Seniorinnen“ am dienstags 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04. Das Gesamtangebot finden Interessierte im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de)