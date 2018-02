Aktuelle Stunde

Langenhagen (ok). Geht das Werben der SPD um Bürgermeister Mirko Heuer in eine nächste Runde? Das steht in den Sternen. Zumindest haben die Sozialdemokraten aber eine „aktuelle Stunde“ angekündigt, die sie für die nächste Ratssitzung am Montag, 19. Februar, angekündigt. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal. In der „aktuellen Stunde“ geht es um das Thema Feuerwehrgerätehäuser und den Sparzwang – Reduzierung der Bauinvestitionen pauschal um 15 Prozent, Absenken der Personalkosten um zehn Prozent in den nächsten fünf Jahren. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.