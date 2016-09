Alkohol am Steuer

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Wochenende hat die Polizei am vergangenen Wochenende zwei Autofahrern den Führerschein entzogen, weil sie unter Alkoholeinfluss standen. 0,66 Promille hatte ein 26-jähriger Fiat-Fahrer, der am Pferdemarkt am Sonnabend um 2.30 Uhr unterwegs war. Einer 52-jährigen Nissan-Fahrerin wurde am Lohkamp (Godshorn) am Sonntag um 2.30 Uhr die Weiterfahrt untersagt, weil sie 0,62 Promille hatte.