Alle Kräfte mobilisieren

Krähenwinkel (ok). Kaum einer hatte es noch geglaubt, aber der TSV KK kann nach einer tollen Serie den Abstieg aus der Fußball-Landesliga noch verhindern. Am Freitagabend um 19 Uhr gilt es, den TSV Pattensen in die Schranken zu weisen. Die Spartenleitung setzt im Abstiegskampf auf die Unterstützung der Fans; Sponsoren sind an diesem Abend eingeladen. "Gemeinsam wollen wir nochmal alle Kräfte mobilisieren", sagt Abteilungsleiter Oliver Jung.