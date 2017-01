Alles für Kind

Langenhagen (ok). Ein Flohmarkt unter dem Motto "Alles fürs Kind" läuft am Sonnabend, 25. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Elisabeth-Kita am Kirchplatz. Die Standgebühr liegt bei sechs Euro; die Tischvergabe erfolgt unter der Telefonnummer (0170) 4 11 35 54.