„Alles hat seine Zeit?“

Langenhagen/Hannover. Rund 650 000 Zuschauer verfolgen hinter ihren Bildschirmen pro Sendung regelmäßig den ZDF-Fernsehgottesdienst. Am Sonntag, 20. August, wird dieser „live“ in der Zeit von 9.30 bis 10.15 Uhr aus der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Hannover-Bothfeld übertragen.