Alternativer Gottesdienst

Engelbostel-Schulenburg. Passend zur Karnevalszeit wird es im "SonnTakt", dem alternativen Gottesdienst in der Martinskirche am Sonntag, 11.Feburar, um 18 Uhr, um das Thema Masken gehen. „Masken haben etwas Spielerisches, aber Masken können uns auch verunsichern“, sagt Vikar Jens Wening, der den alternativen Gottesdienst zusammen mit dem Team aus der Martinskirchengemeinde vorbereitet hat. „Die spannende Frage ist doch, was hinter einer Maske steckt. Was bleibt von uns, wenn alle Masken fallen?“

Das Gottesdienst-Team wird dieser Frage an aktuellen Beispielen und biblischen Texten nachgehen. Das Musikteam "96eins" lädt mit neuen und vertrauten Melodien zum Mitsingen ein. Im Anschluss bittet die Gemeinde zum Bistro in das Gemeindehaus.