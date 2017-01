Altersgerecht und Sporthalle

Langenhagen (ok). Altersgerechtes Wohnen an der Dorfstraße und der Bau einer Sporthalle sind zwei zentrale Themen in der nächsten Sitzung des Sozial-, Inklusions- und Sportausschusses. Termin ist am Donnerstag, 2. Februar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Außerdem geht es um die Sportlerehrung am 29. März. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet immer eine Einwohnerfragestunde statt.