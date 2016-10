Alterspokal und Schweinepreis

Engelbostel. Der Schützenverein lädt alle Mitglieder und deren Lebenspartner zum Schießen um den Alterspokal ein. Der Wettkampf findet am Sonnabend, 5. November, um 19.30 Uhr statt. Für Nichtmitglieder werden besondere Preise ausgelobt. Dieser beliebte Pokal erfreut sich immer großer Beliebtheit und endet mit einem gemeinsamen Essen.

Desweiteren liegen Anmeldelisten für das Wurstessen am 26. November aus. Nach diesem Essen finden eine Versteigerung und die Siegerehrung des Schweinepreis-Schießens statt. Zum Preisschießen sind alle Vereinsmitglieder zu den üblichen Zeiten am 24., 25. und 26. November eingeladen.