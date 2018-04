Am Sportplatzweg gesperrt

Krähenwinkel. Der Stucken-Mühlen-Weg wird ab Mittwoch, 4. April, in Höhe des Sportplatzweges gesperrt. Dort müssen Versorgungsleitungen für Strom und Wasser hergestellt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 20. April an.

Aus südlicher Richtung kann der Waldsee weiterhin angefahren werden. Aufgrund der Baustelle ist jedoch bis auf weiteres über den Stucken-Mühlen-Weg keine Durchfahrt zu den Straßen An der Celler Bahn, Fuchsberg und Kellenheide beziehungsweise zum Hainhäuser Weg möglich. Am Hainhäuser Weg ist eine Umleitung ausgeschildert.