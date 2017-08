An die Aller

Godshorn (ok). Eine Fahrt an die Aller veranstaltet die AWO Godshorn am Mittwoch, 30. August. Start ist um 11 Uhr am Le-Trait-Platz. Es geht mit dem Bus nach Celle, dann mit dem Schiff weiter nach Winsen. Nach Kaffee und Kuchen ist der Heimweg angesagt; Rückkehr etwa gegen 18 Uhr. Anmeldungen bitte bei Friedhelm Schulz (0511/784423) oder Karin Sander (0511/782148).