An die Mosel

Godshorn (ok). Die Godshorner Seniorengruppe fährt vom 19. bis 23. August an die Mosel. Es geht über Köln nach Bruttig an der Mosel; Mitreisende sind noch herzlich willkommen. Eine Weinprobe steht genauso auf dem Programm wie eine Mosel-Schifffahrt und Ausflüge auf die Burg Eltz, nach Trier und ins Herzogtum Luxemburg. Werm Interesse hat, melde sich bitte bei Walter Koch (0511/78 23 47) oder bei Anneli Boy (0511/78 42 87).