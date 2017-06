Analysen im Turm

Experimente mit Wasserproben

Langenhagen. Am Dienstag, 20. Juni um 19.30 Uhr referiert Karl-Heinz Teufert im Wasserturm an der Stadtparkallee über die Wasserqualität. Unter sparsamer Verwendung von chemischen Formeln und Gleichungen werden den Teilnehmern die Kriterien für die Beurteilung einer allgemeinen Wassergüte erläutert. Am Beispiel des Wassers aus dem Silbersee wird eine Gewässeranalyse durchgeführt. Auch die Teilnehmer können Wasserproben aus dem heimischen Aquarium oder Gartenteich zur Analyse mitbringen. Interessierte Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden werden jedoch gern entgegen genommen.