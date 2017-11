Andacht

Langenhagen. Am Ewigkeitssonntag, 26. November, werden nach dem Gottesdienst in der Elisabethkirche um 11 Uhr die Musiker des Posaunenchores der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde über den Kirchenfriedhof an der Karl-Kellner-Starße gehen und hier und dort verschiedene Musikstücke aus ihrem Repertoire spielen. Nachmittags um 15 Uhr öffnet die Friedhofskapelle ihre Türen für eine Andacht zum Ewigkeitssonntag.