Andere Nummer

Langenhagen (ok). Organisator Rainer Lohse sucht Klassensposoren für den UNICEF.Lauf im September. Das erlaufene Geld geht an das UNICEF-Projekt "Klosterschüler in Bhutan" (das ECHO berichtete). In dem ECHO-Artikel ist eine falsche Telefonnummer erschienen. Die korrekte Nummer lautet: (0511) 77 17 99. Außerdem ist Rainer Lohse noch über rainer.lohse@gmx.de zu erreichen.