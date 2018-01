Angebote beim NVL

Nächste Termine am 16. und 26. Januar

Langenhagen. Die Naturkundliche Vereinigung (NVL) bietet in bewährter Weise kurzweilige und wissenschaftliche Veranstaltungen an. Los geht es am Dienstag, 16. Januar, mit einem Reisebericht von Carolin Ratsch über den westlichsten Ort Kanadas und über außergewöhnliche Begegnungen mit der dortigen Tierwelt, wie beispielsweise Weißkopfseeadlern, Schwarzbären und Grauwalen. Diese Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Wasserturm des Eichenparks an der Stadtparkallee.Am Freitag, 26. Januar, lädt die NVL zum Neujahrsspaziergang durch das Orchideenhaus im Berggarten mit anschließendem Kaffeetrinken in der Galerie ein. Die Führung findet unter Leitung von Boris Schlumpberger, promovierter Botaniker und Kurator der Herrenhäuser Gärten, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 10.45 Uhr, Treffpunkt ist am Eingang des Berggartens. Führung und Eintritt kosten zusammen zehn Euro, der Verzehr ist hierbei nicht enthalten. Anmeldungen hierfür nimmt Familie Ratsch bis zum 17. Januar unter der Telefonnummer (0511) 73 19 59 gern entgegen.