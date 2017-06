Angebote und Sonderpreise

Summer Sale im CCL noch bis zum 24. Juni

Langenhagen. Noch bis zum Sonnabend, 24. Juni, läuft der Summer Sale mit vielen tollen Angeboten und Rabattaktionen. Die Angebote und Rabattaktionen werden in den einzelnen Shops sowie auf der Sale-Aktionsfläche im Erdgeschoss präsentiert. Zudem gibt es einen Couponflyer, der in den Shops ausliegt und auch auf der Homepage zum Download zur Verfügung steht. Genauso wie aktuelle Angebote. Folgende Mieter präsentieren Ihre Sommerware auf zwei Sonderflächen in der Mall: Douglas (vor dem Brunnen) zeigt die neuesten Make-Up-Trends der Saison; Engbers (Fläche hinter dem Brunnen); S. Oliver (Fläche hinter dem Brunnen).