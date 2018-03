Anleitung zur Ersten Hilfe

Langenhagen. Begeistert waren die Teilnehmer des Erste-Hilfe-Kurses im DRK-Ortsverein vor einiger Zeit, weil der Ablauf und die Vermittlung sehr gut und sehr humorvoll gelang. Dies blieb allen noch lange in bester Erinnerung. Nun gibt es eine neue Auflage: Der nächste Erste-Hilfe-Kurs für Senioren ist am Freitag, 13. April, in der Zeit vom 14 bis 18 Uhr im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee 10. Es fällt ein Kosteneitrag von zehn Euro pro Person an. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 1. April unter der Rufnummer 0175 99 53 528 gebeten.