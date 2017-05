Anmeldung am 1. Juni

Konfirmandenunterricht in St. Paulus

Langenhagen. Nach den Sommerferien startet wieder ein neuer Konfirmandenjahrgang in der St. Paulusgemeinde. Alle Mädchen und Jungen, die dann zwölf Jahre alt sind und im Frühjahr 2019 konfirmiert werden möchten, können sich am Donnerstag, 1. Juni, von 18 bis 19 Uhr im Gemeindehaus in der Hindenburgstr. 85 anmelden. Ein Elternteil sollte mindestens dabei sein. Mitzubringen sind das Stammbuch der Familie bzw. eine Geburtsurkunde oder eine Taufbescheinigung. Es können aber auch Kinder angemeldet werden, die noch nicht getauft wurden. Die Konfirmandenzeit beginnt dann im September mit einem Begrüßungsgottesdienst und endet mit der Konfirmation im Mai 2019. Eine spätere Anmeldung kann auch noch erfolgen: Dafür können die Bürozeiten des Kirchenbüros genutzt werden (Telefon (0511) 97 39 40).