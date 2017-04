Anmeldung an der IGS

Langenhagen. Schüler, die im Sommer in den fünften Jahrgang wechseln und die IGS als weiterführende Schule wählen, können sich am Montag, 24. April, von 14 bis 20 Uhr und am Dienstag, 25. April, von 9 bis 18 Uhr im Konferenzraum an der Konrad-Adenauer-Straße 21 anmelden. Anmeldeformulare gibt es auf der Internetseite www.igs-langenhagen.de/sekundarstufe-I/anmeldlungen. Mitzubringen sind die letzten beiden Grundschulzeugnisse. Für Kinder mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf wird das Gutachten sowie das entsprechende Schreiben der Landesschulbehörde benötigt.