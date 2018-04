Anmeldung an der IGS

Langenhagen (ok). Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt; die Reihenfolge der Anmeldungen spielt keine Rolle, Bei vielen Anmeldungen entscheidet das Los. Dier Anmeldungen der Viertklässler an der IGS Langenhagen finden am Donnerstag, 19. April, zwischen 9 und 20 Uhr im Verwaltungstrakt der Schule statt. Der Wunsch nach einem Platz in der so genannten Bläserklasse wird auch abgefragt. Bitte mitbringen: Kopien der beiden Zeugnisse des vierten Jahrgangs – sofern bereits vorhanden. Außerdem bei Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf das Gutachten sowie die Mitteilung der Landesschulbehörde in Kopie. Mit einer Entscheidung über die Aufnahme ist dann am darauffolgenden Wochenende zu rechnen; eine Anmeldung an einer der anderen weiteriführenden Schulen in Langenhagen ist dann noch problemlos möglich. Von vorherigen telefonischen Nachfragen ist bitte abzusehen.