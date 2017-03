Anmeldung

Kaltenweide (ok). Das Sommerfest der IWK steigt in diesem Jahr am Sonnabend, 12. August, auf dem Kaltenweider Platz. Von 14 bis 19 Uhr präsentieren sich Vereine, Unternehmen und Institutionen ebenso wie die umliegenden Geschäfte und Praxen, die zu einem Tag der offenen Tür einladen. Wer ausstellen möchte, sende bitte eine Mail an info@iwk-langenhagen.de. Oder einfach online anmelden unter www.iwk-langenhagen.de.