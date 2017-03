Anmeldung

Langenhagen. Die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler am Gymnasium ist vom 24. März auf den 24. April verlegt worden, damit alle weiterführenden Schulen in Langenhagen den gleichen Termin haben. Mitzubringen zur Anmeldung sind das letzte Zeugnis im Original sowie die Zeugnisse der dritten Klasse, die Protokolle der Beratungsgespräche sowie Sorgerechtsnachweise der Erziehungsberechtigten und Vollmachten. Die Anmeldung findet von 8.30 bis 18 Uhr in der Hauptstelle an der Konrad-Adenauer-Straße statt.