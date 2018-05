Anmeldung für Aussteller läuft

IWK-Sommerfest für 25. August geplant

Kaltenweide. Am Sonnabend, 25. August, wird von 14 bis 19 Uhr das Sommerfest der "Interessengemeinschaft Weiherfeld Kaltenweide" auf dem Kaltenweider Platz gefeiert. In bewährter Weise werden sich Vereine, Unternehmen und Institutionen ebenso wie die umliegenden Geschäfte und Praxen präsentieren. Aufgebaut wird eine Gesundheitsmeile, das Laserschießen, Judo zum Mitmachen, der Tischtennis-Roboter, das Hörmobil und vieles mehr. Im Wohnheim Margeritenhof wird eine Kaffeestube aufgebaut, und neben Essen und Trinken gibt es Kinderanimationen, Info- und Verkaufsstände, Musik- und Showeinlagen Kaltenweider Bürger und Vereine und vieles mehr.Das Rahmenprogramm soll sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Unterhaltung bieten. Die Jugendband "Dark Blue Tennessee" wird spielen, ebenso die Band „Second Face“, die zu den Top Bands Hannovers bei Rock, Blues and Soul gehört.Der Eintritt ist frei.Aussteller, die beim IWK-Sommerfest dabei sein wollen, können sich ab sofort anmelden: www.iwk-langenhagen.de.