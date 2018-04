Anmeldung für Konfirmanden

Kaltenweide-Krähenwinkel. Ab sofort können sich zukünftige Konfirmanden in der Matthias-Claudius-Gemeinde, die nach den Sommerferien in den siebten Schuljahrgang kommen oder zwölf Jahre alt sind, für den Unterricht zur Konfirmation im Frühjahr 2020 anmelden. Die Anmeldung kann in diesem Jahr online unter www.matthias-claudius-kirche-langenhagen.de, aber auch persönlich im Kirchenbüro oder am Informationsabend erfolgen. Dieser findet am Dienstag, 5. Juni, um 18 Uhr im Gemeindehaus statt. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde und die Taufurkunde, wenn vorhanden.