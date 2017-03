Anmeldung fürs Spargelessen

Langenhagen (ok). Wer sich fürs Spargelessen des SoVD Langenhagen anmelden möchte, sollte am Montag, 10. April, zwischen 10 und 11 Uhr in den Sitzungssaal eins des Rathauses kommen. Gleichzeitig sind auch noch Anmeldungen für die Fahrt nach Iserhatsche in der Lüneburger Heide möglich, die am Freitag, 28. April, stattfindet.