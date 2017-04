Anmeldung zum Ausflug möglich

Matthias-Claudius-Fahrt am 12. Juni

Kaltenweide-Krähenwinkel. Die Matthias-Claudius-Gemeindefahrt ist in Vorbereitung.Am Montag, 12. Juni, ist um 10 Uhr Abfahrt am Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe, und um 10.15 Uhr ist Abfahrt am Matthias-Claudius-Weg. Reiseziel ist der Südrand der Lüneburger Heide. Gemeindemitglieder und Gäste sind eingeladen, mitzufahren.Auf dem Programm steht die Besichtigung der Flora Farm Ginseng. Bei einem Rundgang wird diese seit Jahrtausenden geschätzten Heilpflanze erklärt. Zudem wird eine Blaubeerplantage erkundet. Ein Abstecher über Dorfmark führt in die sehenswerte Kirche. Dort wird an einer Andacht teilgenommen.Um verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 77 43 77 oder (0511) 97 33 99 80 wird gebeten.